Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük hazırlıkları başladı
Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacakları maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. | Son dakika Beşiktaş haberleri
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile antrenmana başladı. Pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. İdman, yarım sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı.
Beşiktaş, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 12.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.
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