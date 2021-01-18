18 Ocak 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük hazırlıkları başladı

Beşiktaş ara vermeden hazırlıklara başladı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.01.2021

Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden , 'in 20. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacakları maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. | Son dakika Beşiktaş haberleri

'nde Teknik Direktör yönetiminde yapılan idman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile antrenmana başladı. Pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. İdman, yarım sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı.

, 'de Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 12.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.

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