19 Ocak 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Erol Kaynar: Birlikte nice zaferlere

Erol Kaynar: Birlikte nice zaferlere
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.01.2021

'ın İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar, hafta sonu alınan derbi galibiyetlerinin ardından tebrik mesjaı yayınladı.

'ın İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar, hafta sonu alınan derbi galibiyetlerinin ardından tebrik mesjaı yayınladı: "Parkede F.Bahçe'yi deplasmanda mağlup eden Basketbol Takımımızı ve 'de G.Saray'ı yenen Futbol Takımımızı tebrik ediyorum. Birlikte nice zaferlere!"

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş Mandzukic'in alternatifini buldu! Yunan golcü Kartal olacak Beşiktaş Mandzukic'in alternatifini buldu! Yunan golcü Kartal olacak
Josef'e Ada kancası! Derbide izlemeye geldiler Josef'e Ada kancası! Derbide izlemeye geldiler
Beşiktaş'ta flaş Sergen Yalçın kararı! Beşiktaş'ta flaş Sergen Yalçın kararı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör