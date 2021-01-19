Erol Kaynar: Birlikte nice zaferlere

Beşiktaş'ın İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar, hafta sonu alınan derbi galibiyetlerinin ardından tebrik mesjaı yayınladı.

Beşiktaş'ın İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar, hafta sonu alınan derbi galibiyetlerinin ardından tebrik mesjaı yayınladı: "Parkede F.Bahçe'yi deplasmanda mağlup eden Basketbol Takımımızı ve Dolmabahçe'de G.Saray'ı yenen Futbol Takımımızı tebrik ediyorum. Birlikte nice zaferlere!"

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