17 Ocak 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi konuştu! "İnşallah kazanırız"

Sergen Yalçın'dan derbi yorumu! İnşallah kazanırız
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.01.2021

Teknik Direktörü , derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Galatasaray iyi bir takım. İnşallah kazanırız." dedi.

'in 19. haftasındaki dev derbide ile , 'ta kozlarını paylaşıyor. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü , mücadele öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Yalçın2ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"İYİ HAZIRLANDIK VE İYİ KONSANTRE OLDUK"

"Zaman zaman bazı tercihler yapıyoruz. Bazen 'ı, bazen 'ı kullanıyoruz. O bölge kalabalık. de yavaş yavaş katılıyor. Bugünkü tercihimiz Oğuzhan. Klasik kadromuzla çıkıyoruz. İyi hazırlandık ve iyi konsantre olduk."

"GALATASARAY İYİ BİR TAKIM"

"Tabii ki zor bir maç. Direkt rakibimiz, derbi. Kolay maç değil. Galatasaray iyi bir takım. İnşallah kazanırız."

"GÜVEN'İ SAKATLIK YAŞADIĞI İÇİN KADRODAN ÇIKARDIK"

" bir sakatlık yaşadı dün. Onun için çıkardık. Bazen böyle son gün değişiklikler olur. Takım olarak iyiyiz. Mücadeleye hazırız."

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