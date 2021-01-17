Sergen Yalçın Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi konuştu! "İnşallah kazanırız"
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Galatasaray iyi bir takım. İnşallah kazanırız." dedi.
Süper Lig'in 19. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşıyor. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, mücadele öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Yalçın2ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"İYİ HAZIRLANDIK VE İYİ KONSANTRE OLDUK"
"Zaman zaman bazı tercihler yapıyoruz. Bazen Oğuzhan'ı, bazen Mensah'ı kullanıyoruz. O bölge kalabalık. Adem de yavaş yavaş katılıyor. Bugünkü tercihimiz Oğuzhan. Klasik kadromuzla çıkıyoruz. İyi hazırlandık ve iyi konsantre olduk."
"GALATASARAY İYİ BİR TAKIM"
"Tabii ki zor bir maç. Direkt rakibimiz, derbi. Kolay maç değil. Galatasaray iyi bir takım. İnşallah kazanırız."
"GÜVEN'İ SAKATLIK YAŞADIĞI İÇİN KADRODAN ÇIKARDIK"
"Güven bir sakatlık yaşadı dün. Onun için çıkardık. Bazen böyle son gün değişiklikler olur. Takım olarak iyiyiz. Mücadeleye hazırız."
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