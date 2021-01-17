Galatasaray'da Fatih Terim Beşiktaş derbisi öncesi konuştu! "Etebo'yu tercih ettim çünkü..."
Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, derbi öncesinde açıklamalarda bulundu. Terim, Etebo'yu tercih etme sebebini, "Gerçek bir fazladan orta saha istedim." şeklinde açıkladı. | Son dakika Galatasaray haberleri
Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, derbi öncesi açıklamalarda bulundu.
İşte deneyimli teknik adamın açıklamaları:
"Zemin bu şartlar altında iyi gibi duruyor ama sanki karların erimesi ile balçık olabilir. Bu olursa pas oyunu oynamamızda aleyhimize bir faktör olabilir.
Beşiktaş'ın özellikle geçiş hücumlarını hızlı yaptığını düşündüğümüz için Luyindama'yı tercih ettik. Defansı daha iyi olan ve zinde olan Şener'i de bekte tercih ettik. Etobo, orta saha. Gerçek bir fazladan orta saha istedim.
Babel 52 gündür yok. Fizik olarak hazır değil. Emreleri sonraki hamleye bıraktık. Kadro tercihim bu. Her oyuncuyu hamle olarak düşünebiliriz."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları