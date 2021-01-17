Galatasaray'da Fatih Terim Beşiktaş derbisi öncesi konuştu! "Etebo'yu tercih ettim çünkü..."

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, derbi öncesinde açıklamalarda bulundu. Terim, Etebo'yu tercih etme sebebini, "Gerçek bir fazladan orta saha istedim." şeklinde açıkladı. | Son dakika Galatasaray haberleri

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, derbi öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli teknik adamın açıklamaları:

"Zemin bu şartlar altında iyi gibi duruyor ama sanki karların erimesi ile balçık olabilir. Bu olursa pas oyunu oynamamızda aleyhimize bir faktör olabilir.

Beşiktaş'ın özellikle geçiş hücumlarını hızlı yaptığını düşündüğümüz için Luyindama'yı tercih ettik. Defansı daha iyi olan ve zinde olan Şener'i de bekte tercih ettik. Etobo, orta saha. Gerçek bir fazladan orta saha istedim.

Babel 52 gündür yok. Fizik olarak hazır değil. Emreleri sonraki hamleye bıraktık. Kadro tercihim bu. Her oyuncuyu hamle olarak düşünebiliriz."

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