17 Ocak 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da Fatih Terim Beşiktaş derbisi öncesi konuştu! "Etebo'yu tercih ettim çünkü..."

Terim'den Etebo sözleri! Onu tercih ettim çünkü...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 17.01.2021 Giriş Tarihi: 17.01.2021

'in 19. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, derbi öncesinde açıklamalarda bulundu. Terim, Etebo'yu tercih etme sebebini, "Gerçek bir fazladan orta saha istedim." şeklinde açıkladı. | Son dakika Galatasaray haberleri

'in 19. haftasında ile karşılaşacak 'da teknik direktör Fatih Terim, derbi öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli teknik adamın açıklamaları:

"Zemin bu şartlar altında iyi gibi duruyor ama sanki karların erimesi ile balçık olabilir. Bu olursa pas oyunu oynamamızda aleyhimize bir faktör olabilir.

Beşiktaş'ın özellikle geçiş hücumlarını hızlı yaptığını düşündüğümüz için Luyindama'yı tercih ettik. Defansı daha iyi olan ve zinde olan Şener'i de bekte tercih ettik. Etobo, orta saha. Gerçek bir fazladan orta saha istedim.

Babel 52 gündür yok. Fizik olarak hazır değil. Emreleri sonraki hamleye bıraktık. Kadro tercihim bu. Her oyuncuyu hamle olarak düşünebiliriz."

Derbi öncesi Melo'dan oyunculara mesaj! haberin devamı

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