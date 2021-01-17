Beşiktaş zirveyi koruma peşinde

Lider Beşiktaş, saat 19.00’da Vodafone Park’ta ezeli rakibini konuk ediyor Siyah-beyazlılarda tek hedef Galatasaray’ı da yenerek liderliği devam ettirmek.

Süper Lig'de nefesler tutuldu, Beşiktaş ile G.Saray bu akşam saat 19.00'da 2021'in ilk derbisinde karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'taki mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Ligde geçen hafta Hatayspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı takım, 35 puanla zirvede yer alıyor. Siyah beyazlılar, bu akşam Galatasaray'ı yenerek hem şampiyonluk için yarıştığı rakibiyle puan farkını artırmak, hem de liderliği devam ettirmek amacında.

WELINTON KART CEZALISI

Bu sezon Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor maçlarında sarı kart gören Welinton cezalı duruma düştü ve derbi maçta forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta Domagoj Vida ve Bernard Mensah, derbi öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan Vida ile Mensah, bu akşamki karşılaşmada da sarı kart görmeleri durumunda 20'nci haftadaki Fatih Karagümrük karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

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