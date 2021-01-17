Beşiktaş zirveyi koruma peşinde
Lider Beşiktaş, saat 19.00’da Vodafone Park’ta ezeli rakibini konuk ediyor Siyah-beyazlılarda tek hedef Galatasaray’ı da yenerek liderliği devam ettirmek.
Süper Lig'de nefesler tutuldu, Beşiktaş ile G.Saray bu akşam saat 19.00'da 2021'in ilk derbisinde karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'taki mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Ligde geçen hafta Hatayspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı takım, 35 puanla zirvede yer alıyor. Siyah beyazlılar, bu akşam Galatasaray'ı yenerek hem şampiyonluk için yarıştığı rakibiyle puan farkını artırmak, hem de liderliği devam ettirmek amacında.
WELINTON KART CEZALISI
Bu sezon Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor maçlarında sarı kart gören Welinton cezalı duruma düştü ve derbi maçta forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta Domagoj Vida ve Bernard Mensah, derbi öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan Vida ile Mensah, bu akşamki karşılaşmada da sarı kart görmeleri durumunda 20'nci haftadaki Fatih Karagümrük karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları