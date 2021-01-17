17 Ocak 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş zirveyi koruma peşinde

Kartal zirveyi koruma peşinde
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.01.2021

Lider , saat 19.00’da Vodafone Park’ta ezeli rakibini konuk ediyor Siyah-beyazlılarda tek hedef ’ı da yenerek liderliği devam ettirmek.

'de nefesler tutuldu, ile G.Saray bu akşam saat 19.00'da 2021'in ilk derbisinde karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'taki mücadeleyi yönetecek. Ligde geçen hafta ile deplasmanda 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı takım, 35 puanla zirvede yer alıyor. Siyah beyazlılar, bu akşam 'ı yenerek hem şampiyonluk için yarıştığı rakibiyle puan farkını artırmak, hem de liderliği devam ettirmek amacında.

WELINTON KART CEZALISI

Bu sezon , , ve maçlarında sarı kart gören Welinton cezalı duruma düştü ve derbi maçta forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta ve , derbi öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan Vida ile Mensah, bu akşamki karşılaşmada da sarı kart görmeleri durumunda 20'nci haftadaki Fatih Karagümrük karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

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