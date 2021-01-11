Beşiktaş'ta Josef de Souza'dan şampiyonluk sözleri!
Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Josef de Souza, ülkesinin basınına konuştu. Şampiyonluk hakkında da açıklamalar yapan Sambacı, "Takımda birlik ve beraberliği sağladık. Çok mutluyuz. Bu performansı da sonuna kadar sürdürmeyi hedefliyoruz." dedi.
Beşiktaş'ın sambacısı Josef de Souza Brezilya basınına açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk için iddialı konuşan Josef, "Takımda birlik ve beraberliği sağladık. Çok mutluyuz. Bu performansı da sonuna kadar sürdürmeyi hedefliyoruz. Çünkü taraftarlarımız 3 yıldır bunu bekliyor ve biz de şampiyon olmak için sabırsızlanıyoruz" dedi. Josef şöyle devam etti: Buradaki rekabet ve taraftarların oyunculara duyduğu sevgi çok büyük. O yüzden ezeli rakiplere gittiğinizde bu bir ihanet sayılıyor. Mesela Alex'i kimse F.Bahçe haricinde bir kulüpte hayal edemez ya da Felipe Melo... G.Saray'da oynadı ve Türkiye'de başka bir kulüpte oynaması düşünülemez. Buna rağmen Türkiye'deki rekabet Brezilya'dakine göre daha sağlıklı. (Fotomaç)
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