11 Ocak 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Josef de Souza'dan şampiyonluk sözleri!

Josef'ten şampiyonluk sözleri!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.01.2021

'ın orta saha oyuncusu Josef de Souza, ülkesinin basınına konuştu. Şampiyonluk hakkında da açıklamalar yapan Sambacı, "Takımda birlik ve beraberliği sağladık. Çok mutluyuz. Bu performansı da sonuna kadar sürdürmeyi hedefliyoruz." dedi.

'ın sambacısı Josef de Souza Brezilya basınına açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk için iddialı konuşan Josef, "Takımda birlik ve beraberliği sağladık. Çok mutluyuz. Bu performansı da sonuna kadar sürdürmeyi hedefliyoruz. Çünkü taraftarlarımız 3 yıldır bunu bekliyor ve biz de şampiyon olmak için sabırsızlanıyoruz" dedi. Josef şöyle devam etti: Buradaki rekabet ve taraftarların oyunculara duyduğu sevgi çok büyük. O yüzden ezeli rakiplere gittiğinizde bu bir ihanet sayılıyor. Mesela Alex'i kimse F.Bahçe haricinde bir kulüpte hayal edemez ya da ... G.Saray'da oynadı ve Türkiye'de başka bir kulüpte oynaması düşünülemez. Buna rağmen Türkiye'deki rekabet Brezilya'dakine göre daha sağlıklı. (Fotomaç)

Beşiktaşlı yıldız G.Saray derbisinde yok! haberin devamı

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