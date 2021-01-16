Beşiktaş'ta Sergen Yalçın Galatasaray derbisi taktiğini belirledi! Takıma 5 kritik uyarı
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Galatasaray derbisi için taktiğini belirledi. Yalçın takımıyla yaptığı toplantıda, "Rakibimiz yorgun, bizi koşturmak isteyecekler. Ama biz topun hakimi olup onları koşturabilirsek, formda olan gol ayaklarımızla işi bitiririz" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri
Beşiktaş'ta tüm gözler yarın oynanacak G. Saray derbisine çevrildi. Süper Lig'deki son 6 maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak adını zirveye yazdıran siyah-beyazlılar; ezeli rakibini Vodafone Park'ta mağlup ederek hem liderliğini sürdürmek hem de aralarındaki puan farkını artırmayı hedefliyor. Teknik direktör Sergen Yalçın da zorlu mücadele öncesinde oyuncularına rakiplerinin artı ve eksilerini anlattı.
Kendilerine karşı nasıl bir oyun benimseyeceklerinden bahseden Sergen Yalçın, galibiyetin anahtarını şu şekilde özetledi:
*Oyunu bizim sahaya yıkarak, işi erken bitirmeye çalışacaklar. Öncelikli hedefleri ilk dakikadan itibaren baskı yapıp, erken gol bulabilmek. Çünkü Malatya deplasmanında 120 dakika oynadılar ve yorgunlar.
*Maç boyunca topa sahip olmaya çalışacaklar. Yorgun oldukları için topa sahip olarak bizi koşturup, yormak isteyecekler. Topu ayağımıza alıp, onları koşturursak, etkili isimlerimizle sonuca gider ve işi bitiririz.
*Çok büyük ihtimalle ortadan saldıracaklar. Feghouli'nin oynayacağını, göbekte oyun kurucu olarak sahaya çıkacağını düşünüyorum. Tüm oyun planları onun üzerinden olacaktır. Onu kilitlersek, işimiz kolaylaşır.
*Kısa pas yapacaklar. Sık ara pas deneyecekler. Özellikle bizim birinci bölgemizdeki hücumlarda kısa ve seri paslarla boşlu yaratmaya çalışacaklar. Ara paslar ile kalemizde gol pozisyonu yaratmaya çalışacaklar.
*Öne çıktıklarında ofsayt taktiği yapacaklar. Bu bizim için önemli bir avantaj olacak. Hızlı oyuncularımıza burada çok iş düşecek. Bu tip pozisyonları golle sonuçlandırabilirsek, zorlu derbiden istediğimizi alırız. (Fotomaç)
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