16 Ocak 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Hasic Galatasaray derbisinde yok! İşte detaylar...

Hasic Galatasaray derbisinde yok! İşte detaylar...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 16.01.2021 Giriş Tarihi: 16.01.2021

'in 19. haftasında ile karşı karşıya gelecek olan 'ın kamp kadrosu belli oldu. Siyah beyazlılar derbiye o isimden yoksun çıkacak. İşte detaylar...

'ın derbisi öncesi kamp kadrosu açıklandı. Siyah beyazlılar derbiye, yabancı sınırı nedeniyle kadroya alınmayan Ajdin 'ten yoksun çıkacak. İşte 'ın derbi için kamp kadrosu;

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem , Dorukhan Toköz, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah, Georges Nkoudou, Gökhan Töre, Rachid Ghezzal, Güven Yalçın, Cyle Larin ve Vincent Aboubakar

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