16 Ocak 2021, Cumartesi
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Beşiktaş'ta Ajdin Hasic Galatasaray derbisinde yok!
Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak Beşiktaş'ta Ajdin Hasic, yabancı futbolcu kuralı nedeniyle Sergen Yalçın tarafından Galatasaray derbisi kadrosuna alınmadı. Siyah-beyazlılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
16.01.2021
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