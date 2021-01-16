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Beşiktaş'ta Ajdin Hasic Galatasaray derbisinde yok!

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak Beşiktaş'ta Ajdin Hasic, yabancı futbolcu kuralı nedeniyle Sergen Yalçın tarafından Galatasaray derbisi kadrosuna alınmadı. Siyah-beyazlılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
16.01.2021
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