Beşiktaş'ta Mario Mandzukic ile anlaştı! Ödenecek maaş...
Devre arası transfer döneminde forvet takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar Mario Mandzukic ile 6 aylığına 1.5 milyon euro'dan anlaşma sağladı. Eğer Hırvat forvet iyi performans gösterirse sözleşmesi uzayacak. | Son dakika Beşiktaş (BJK) haberleri
Sergen Yalçın'ın bizzat açıkladığı Mandzukic transferinde detaylar netleşmeye başladı. Buna göre siyah-beyazlıların Hırvat yıldıza 6 aylık bir önerdiği ve göstereceği performansa bağlı olarak sözleşmesinin uzatılması maddesini kontrata koyduğu belirtildi. 34 yaşındaki forvetin de Beşiktaş'ın yaptığı 1.5 milyon euro'luk teklifi kabul ettiği dile getirildi. Taraflar arasında çok küçük pürüzlerin kaldığı, bunların da giderilmesiyle dünyaca ünlü golcünün Beşiktaş formasını giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Geçtiğimiz sezon Al-Duhail takımında oynayan Hırvat futbolcu, fiziki açıdan kendisini sağlıklı tutmak adına özel antrenörlerinin uyguladığı programlar eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.
YA HASIC YA LJAJIC
Mandzukic'in transferi için yabancı kontenjanında yer açması gereken Beşiktaş'ta, Hasic'in yeniden kiralanması gündemde. Ancak; Tyler Boyd'un da takıma geri döndürülmesini isteyen Sergen Yalçın'ın bu isteğinin gerçekleşebilmesi için mevcut kadrodan bir futbolcunun daha gönderilmesi gerek. Akla gelen ilk isimse Adem Ljajic. Ljajic'in kiralık veya satılık olarak kendine takım bulması istenecek ve takımda yer açılacak. (Fotomaç)
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