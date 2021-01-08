Gönderileceklerden zirveye! Beşiktaş'ta yeni trend Cyle Larin
17. hafta sonunda liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ta her şey yolunda gidiyor. Siyah-beyazlıların Kanadalı futbolcusu, takımı adına 12 gole imza attı. 25 yaşındaki futbolcu gönderilecekler listesinde yer alırken, takımın vazgeçilmezleri arasına girdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş (BJK) haberleri
Süper Lig'de lider durumda bulunan Beşiktaş'ta Kanadalı futbolcu Cyle Larin, bu sezonki performansıyla takımının en etkili isimlerinden biri oldu. Müthiş bir patlama yaparak teknik direktör Sergen Yalçın'ın vazgeçemediği oyunculardan biri olan Larin, 15 lig, bir Ziraat Türkiye Kupası ve 2 Avrupa kupası maçında görev alıp toplam 18 karşılaşmada 12 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Ligde 10 golü bulunan Larin, Avrupa ve kupa mücadelesinde ise fileleri birer kez sarstı. Beşiktaş'a 2017-18 sezonunun devre arasında transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, şimdiden önceki sezonları da geçmeyi başardı.
KANATTA DAHA ETKİLİ OLDU
Larin, geride kalan 2 sezonda çıktığı 26 maçta 8 kez gol sevinci yaşayabilmişti. Beşiktaş'la 2017-2018 sezonunda sadece 4 lig maçında şans bulabilen Kanadalı oyuncu, 4 kez fileleri havalandırdı. Larin, 2018-2019'da ise 12 lig maçında bir ve 10 Avrupa kupası mücadelesinde 3 gol atabilmişti. Öte yandan Larin, Sergen Yalçın'ın sahadaki görev yerini değiştirmesiyle daha etkili performans sergilemeyi başardı. Bu sezon 7 maçta forvette görev alan Larin, söz konusu maçlarda 3 gol atabildi. Larin, sol kanatta oynadığı 9 maçta ise fileleri 5 kez havalandırdı. Rizespor sınavında da sağ kanatta görev yapan Larin, 4 kez gol sevinci yaşadı.
YALÇIN'LA PATLAMA YAPTI
Beşiktaş'ta iki sezonda ortaya koyduğu performanstan dolayı eleştirilen Larin, geçen sezon ise Belçika'nın Z. Waregem ekibine kiralandı. Zaman zaman gönderilecekler listesinde adı geçen Larin, teknik direktör Yalçın yönetiminde bambaşka bir görüntü sergiledi. Larin, Zulte'de 33 maçta 10 gol atmıştı. (Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları