08 Ocak 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Gönderileceklerden zirveye! Beşiktaş'ta yeni trend Cyle Larin

Gönderileceklerden zirveye! Yeni trend Larin
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.01.2021

17. hafta sonunda liderlik koltuğunda oturan 'ta her şey yolunda gidiyor. Siyah-beyazlıların Kanadalı futbolcusu, takımı adına 12 gole imza attı. 25 yaşındaki futbolcu gönderilecekler listesinde yer alırken, takımın vazgeçilmezleri arasına girdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş (BJK) haberleri

Süper Lig'de lider durumda bulunan 'ta Kanadalı futbolcu Cyle Larin, bu sezonki performansıyla takımının en etkili isimlerinden biri oldu. Müthiş bir patlama yaparak teknik direktör 'ın vazgeçemediği oyunculardan biri olan Larin, 15 lig, bir Ziraat Türkiye Kupası ve 2 kupası maçında görev alıp toplam 18 karşılaşmada 12 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Ligde 10 golü bulunan Larin, Avrupa ve kupa mücadelesinde ise fileleri birer kez sarstı. Beşiktaş'a 2017-18 sezonunun devre arasında transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, şimdiden önceki sezonları da geçmeyi başardı.

KANATTA DAHA ETKİLİ OLDU
Larin, geride kalan 2 sezonda çıktığı 26 maçta 8 kez gol sevinci yaşayabilmişti. Beşiktaş'la 2017-2018 sezonunda sadece 4 lig maçında şans bulabilen Kanadalı oyuncu, 4 kez fileleri havalandırdı. Larin, 2018-2019'da ise 12 lig maçında bir ve 10 Avrupa kupası mücadelesinde 3 gol atabilmişti. Öte yandan Larin, Sergen Yalçın'ın sahadaki görev yerini değiştirmesiyle daha etkili performans sergilemeyi başardı. Bu sezon 7 maçta forvette görev alan Larin, söz konusu maçlarda 3 gol atabildi. Larin, sol kanatta oynadığı 9 maçta ise fileleri 5 kez havalandırdı. sınavında da sağ kanatta görev yapan Larin, 4 kez gol sevinci yaşadı.

YALÇIN'LA PATLAMA YAPTI
Beşiktaş'ta iki sezonda ortaya koyduğu performanstan dolayı eleştirilen Larin, geçen sezon ise Belçika'nın . Waregem ekibine kiralandı. Zaman zaman gönderilecekler listesinde adı geçen Larin, teknik direktör Yalçın yönetiminde bambaşka bir görüntü sergiledi. Larin, Zulte'de 33 maçta 10 gol atmıştı. (Fotomaç)

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