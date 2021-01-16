Ersin Destanoğlu ilk kez Beşiktaş-Galatasaray derbisine çıkacak
Beşiktaş'ın 20 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu, kariyerinde ilk kez Beşiktaş-Galatasaray derbisinde görev alacak. | Son dakika Beşiktaş haberleri
Vodafone Park'ta oynanacak müsabakada Beşiktaş'ın kalesini koruması beklenen 20 yaşındaki Ersin Destanoğlu derbi sonucunu doğrudan etkileyecek. Siyah-beyazlı formayla ilk derbi heyecanını geçen sezonun 33. haftasındaki Fenerbahçe müsabakasında yaşayan Ersin, kalesini gole kapatmış, siyah-beyazlılar attığı 2 golle karşılaşmayı kazanmıştı. Bu sezonki F.Bahçe derbisinde cezası nedeniyle oynayamayan Ersin, A takım kariyerinde ilk kez Galatasaray'a karşı forma giyecek. Süper Lig'de bu sezon 13 maça çıkan Ersin Destanoğlu 14 gol yedi. Genç file bekçisinin forma giydiği son 6 müsabakanın 5'inde kalesini gole kapatan Beşiktaş, toplamda da 6 karşılaşmada gol yemedi. (Fotomaç)
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