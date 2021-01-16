16 Ocak 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Ersin Destanoğlu ilk kez Beşiktaş-Galatasaray derbisine çıkacak

Ersin bir ilki gerçekleştirecek!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.01.2021

'ın 20 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu, kariyerinde ilk kez Beşiktaş-Galatasaray derbisinde görev alacak. | Son dakika Beşiktaş haberleri

'ta oynanacak müsabakada 'ın kalesini koruması beklenen 20 yaşındaki Ersin Destanoğlu derbi sonucunu doğrudan etkileyecek. Siyah-beyazlı formayla ilk derbi heyecanını geçen sezonun 33. haftasındaki Fenerbahçe müsabakasında yaşayan Ersin, kalesini gole kapatmış, siyah-beyazlılar attığı 2 golle karşılaşmayı kazanmıştı. Bu sezonki F.Bahçe derbisinde cezası nedeniyle oynayamayan Ersin, A takım kariyerinde ilk kez Galatasaray'a karşı forma giyecek. Süper Lig'de bu sezon 13 maça çıkan Ersin Destanoğlu 14 gol yedi. Genç file bekçisinin forma giydiği son 6 müsabakanın 5'inde kalesini gole kapatan Beşiktaş, toplamda da 6 karşılaşmada gol yemedi. (Fotomaç)

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'a İtalyan rakip! Kartal bir adım önde Beşiktaş'a İtalyan rakip! Kartal bir adım önde
Yalçın derbi taktiğini belirledi! Takıma 5 kritik uyarı Yalçın derbi taktiğini belirledi! Takıma 5 kritik uyarı
Gurbetçilere Kartal pençesi! Listedeki 3 isim... Gurbetçilere Kartal pençesi! Listedeki 3 isim...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör