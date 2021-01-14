14 Ocak 2021, Perşembe

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Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi Cüneyt Çakır oldu!

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
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Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 Giriş Tarihi: 14.01.2021

'in 19. haftasında 'ta oynanacak olan - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu. derbide düdük çalacak. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakem listelerini duyurdu. Federasyon tarafından yapılan açıklamaya göre hafta sonu oynanacak -Galatasaray derbisini hakem yönetecek.

HAFTANIN DİĞER HAKEMLERİ ŞÖYLE;

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