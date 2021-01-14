Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi Cüneyt Çakır oldu!

Süper Lig'in 19. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu. Cüneyt Çakır derbide düdük çalacak. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakem listelerini duyurdu. Federasyon tarafından yapılan açıklamaya göre hafta sonu oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

HAFTANIN DİĞER HAKEMLERİ ŞÖYLE;

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