20 Ocak 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük maçı kamp kadrosu belli oldu!

Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük maçı kamp kadrosu belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 Giriş Tarihi: 20.01.2021

'ın maçı kamp kadrosu belli oldu. İşte o isimler...

'in 20. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan 'ta, kamp kadrosu belli oldu. Kadroya , ve N'Sakala dahil edilmedi.

İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu;

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