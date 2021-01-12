12 Ocak 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a Douglas müjdesi

Beşiktaş'a Douglas müjdesi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 12.01.2021

'ta kadro dışı bırakılan takımdan ayrılıyor. İspanyol basını Douglas'ın yeni durağını açıkladı. Haberde Douglas'ın takımdan ayrılacağına kesin gözüyle bakıldığı yeni durağının ise Brezilya olacağı iddia edildi.

'ta kadro dışı bırakılan takımdan ayrılıyor. İspanyol basını Douglas'ın yeni durağını açıkladı. Haberde Douglas'ın takımdan ayrılacağına kesin gözüyle bakıldığı yeni durağının ise Brezilya olacağı iddia edildi. 2012-13 ve 2013-14 sezonunda Sao Paulo forması giyen futbolcunun eski takımına döneceği yazıldı.
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