16 Ocak 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a Pato önerisi! "Para değil heyecan arıyor"

Beşiktaş'a Pato önerisi! Para değil heyecan arıyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.01.2021

Beşiktaş'ta teknik direktör , pivot santrfor isterken, menajerler siyah-beyazlılara bonservisi elinde olan Brezilyalı forvet 'yu önerdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Teknik direktör uzun boylu, sırtı dönük oynayıp, takımı önde tutacak bir forvet ararken; menajerler Beşiktaş'a bonservisi elinde olan 31 yaşındaki 'yu önerdi. Yönetim de menajerlerin önerdiği Pato'nun şartlarını sordu. Mandzukic'e teklif edilen rakamlara Brezilyalı yıldızın siyah-beyazlı formayı giyebilecek olması yönetimin hevesini kabarttı. Tecrübeli oyucunun menajerinin, "Pato parayı düşünmüyor, öyle olsa Çin'de kalırdı. Kendisine heyecan verecek bir takım arıyor. Beşiktaş böyle bir takım" açıklaması siyah-beyazlıları harekete geçirdi. Mandzukic'ten olumsuz yanıt gelirse, Pato ve menajeri ile ikinci kez temasa geçilmesine karar verildi. (Fotomaç)

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