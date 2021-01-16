Beşiktaş'a Pato önerisi! "Para değil heyecan arıyor"
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, pivot santrfor isterken, menajerler siyah-beyazlılara bonservisi elinde olan Brezilyalı forvet Pato'yu önerdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Teknik direktör Sergen Yalçın uzun boylu, sırtı dönük oynayıp, takımı önde tutacak bir forvet ararken; menajerler Beşiktaş'a bonservisi elinde olan 31 yaşındaki Pato'yu önerdi. Yönetim de menajerlerin önerdiği Pato'nun şartlarını sordu. Mandzukic'e teklif edilen rakamlara Brezilyalı yıldızın siyah-beyazlı formayı giyebilecek olması yönetimin hevesini kabarttı. Tecrübeli oyucunun menajerinin, "Pato parayı düşünmüyor, öyle olsa Çin'de kalırdı. Kendisine heyecan verecek bir takım arıyor. Beşiktaş böyle bir takım" açıklaması siyah-beyazlıları harekete geçirdi. Mandzukic'ten olumsuz yanıt gelirse, Pato ve menajeri ile ikinci kez temasa geçilmesine karar verildi. (Fotomaç)
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