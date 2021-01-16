16 Ocak 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Mario Mandzukic transferinde Beşiktaş'a Milan rakip oldu!

Beşiktaş'a İtalyan rakip! Kartal bir adım önde
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.01.2021

Hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren 'ta mesaisi sürüyor. Siyah-beyazlıların bu transferde 'a göre 1 adım önde olduğu ifade edildi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

İtalyan La Gazzetta Dello Sport, Mandzukic'in ve arasında gidip geldiğini, Hırvat yıldızın Türk ekibine daha sıcak yaklaştığını yazdı. Gazete, "Mandzukic gibi 10 aydır forma giymemiş ancak kariyerinde A. Madrid, Juventus ve Bayen Münih formaları ile 27 kupa toplayan birini arıyorsanız, çıtayı yükseltmenin zamanı gelmiş demektir. Bugün Milan yönetimi Hırvat yıldız için yeni bir hamle deneyecek. Milan, Mandzukic'in önceliği ve kulübün ona sunduğu projede, Ibra'nın yedeği olarak Milano'ya hemen indirmeye ikna etmeye çalışacak. Ancak Mandzukic kulübede oturmak yerine sürekli oynamayı tercih ettiği için Beşiktaş'a daha sıcak bakıyor" diye yazdı. (Fotomaç)

Ersin bir ilki gerçekleştirecek! haberin devamı

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