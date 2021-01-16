16 Ocak 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş için Georgios Giakoumakis iddiası!

Forvet için Giakoumakis iddiası!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.01.2021

Hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren , son olarak 'i listesine aldığı belirtildi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

'ta son olarak sesleri duyulmaya başlandı. Hollanda'nın Venlo takımında forma giyen 26 yaşındaki Yunan forvet için yönetici Erdal Torunoğulları'nın devrede olduğu belirtildi. Sezon başında 200 bin euro'ya gittiği Venlo'da 16 karşılaşmada 16 gol ve 1 asistle oynayan Giakoumakis için Torunoğulları'nın 1.5 milyon euro teklif ettiği bildirildi. Ayrıca yıllık 150 bin euro'ya oynayan futbolcuya 750 bin euro önerildiği öğrenildi. (Fotomaç)

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