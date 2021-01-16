Beşiktaş için Georgios Giakoumakis iddiası!

Hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, son olarak Georgios Giakoumakis'i listesine aldığı belirtildi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

Beşiktaş'ta son olarak Georgios Giakoumakis sesleri duyulmaya başlandı. Hollanda'nın Venlo takımında forma giyen 26 yaşındaki Yunan forvet için yönetici Erdal Torunoğulları'nın devrede olduğu belirtildi. Sezon başında 200 bin euro'ya gittiği Venlo'da 16 karşılaşmada 16 gol ve 1 asistle oynayan Giakoumakis için Torunoğulları'nın 1.5 milyon euro teklif ettiği bildirildi. Ayrıca yıllık 150 bin euro'ya oynayan futbolcuya 750 bin euro önerildiği öğrenildi. (Fotomaç)

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