Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal rotayı çizdi... Forvet için üçlü operasyon!

Siyah beyazlılar, rakamları biraz yükseltse de Mandzukic'i henüz ikna edemedi ve golcü oyuncu dünden itibaren Milan ile görüşmeye başladı. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre anlaşma ihtimali konusunda her iki taraf da net bir görüş bildirmiyor.