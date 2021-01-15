Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal rotayı çizdi... Forvet için üçlü operasyon!
Ara transfer döneminde kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta çalışmalar hız kazandı. Listenin başına Mario Mandzukic'i alan siyah-beyazlılar, Hırvat golcüden olumsuz yanıt gelmesi halinde ise alternatif olarak 2 ismi listesine aldı. İşte o isimler ve detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...
Santrafor transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir yandan Mario Mandzukic için görüşmeler yaparken diğer yandan Koita ve Kenan Karaman için de girişimlerini sürdürüyor.
35 yaşındaki Hırvat golcünün Beşiktaş'ın 6 ay için önerdiği rakamı kabul etmediği ve en az 1.5 yıllık sözleşme istediği biliniyordu.
Lacivert beyazlılar, oyuncusu için 1 milyon euro'ya yakın bonservis talebinde bulunmuş ancak Beşiktaş bu ücretleri veremeyeceğini iletmişti.
KARAMAN ZORLUYOR
Beşiktaş'ta üçüncü forvet adayı ise Kenan Karaman. İlk olarak 2'nci Lig takımı Fortuna Düsseldorf'tan Kenan Karaman'ı isteyen siyah beyazlılar, Alman ekibinin teklifi kabul etmemesi üzerine bu transferi sezon sonuna bıraktı.
Türkiye'ye gelmek isteyen Kenan Karaman ve menajerinin siyah beyazlılara sezon sonu için söz verdiği gelen bilgiler arasında.
Öte yandan Ahmet Kutucu için de ön görüşme yapan siyah-beyazlılar, daha önce Trabzonspor'un da girişimde bulunduğu Schalke 04'te forma giyen 20 yaşındaki Ahmed Kutucu'yu listenin son sırasına aldı. (Fotomaç)
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