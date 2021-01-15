15 Ocak 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal rotayı çizdi... Forvet için üçlü operasyon!

Ara transfer döneminde kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta çalışmalar hız kazandı. Listenin başına Mario Mandzukic'i alan siyah-beyazlılar, Hırvat golcüden olumsuz yanıt gelmesi halinde ise alternatif olarak 2 ismi listesine aldı. İşte o isimler ve detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal rotayı çizdi... Forvet için üçlü operasyon!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 Giriş Tarihi: 15.01.2021

Santrafor transferi için çalışmalarını sürdüren , bir yandan için görüşmeler yaparken diğer yandan ve için de girişimlerini sürdürüyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal rotayı çizdi... Forvet için üçlü operasyon!

35 yaşındaki Hırvat golcünün 'ın 6 ay için önerdiği rakamı kabul etmediği ve en az 1.5 yıllık sözleşme istediği biliniyordu.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal rotayı çizdi... Forvet için üçlü operasyon!

Siyah beyazlılar, rakamları biraz yükseltse de 'i henüz ikna edemedi ve golcü oyuncu dünden itibaren ile görüşmeye başladı. medyasında yer alan haberlere göre anlaşma ihtimali konusunda her iki taraf da net bir görüş bildirmiyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal rotayı çizdi... Forvet için üçlü operasyon!

KOITA'NIN GÖNLÜ VAR
Siyah-beyazlıların listede B planı olarak yer verdiği Fode ise 'ın transfer gündemini, taraftarlar gibi heyecanla takip ediyor. 'a gelmeyi çok isteyen Koita, 'dan bonservisi konusunda anlayış bekliyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal rotayı çizdi... Forvet için üçlü operasyon!

Lacivert beyazlılar, oyuncusu için 1 milyon euro'ya yakın bonservis talebinde bulunmuş ancak bu ücretleri veremeyeceğini iletmişti.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal rotayı çizdi... Forvet için üçlü operasyon!

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki golcü oyuncu, 'ın transferinde mutlu sona ulaşamaması halinde kendisiyle temasa geçileceğini umuyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal rotayı çizdi... Forvet için üçlü operasyon!

KARAMAN ZORLUYOR
'ta üçüncü forvet adayı ise . İlk olarak 2'nci Lig takımı 'tan Kenan 'ı isteyen siyah beyazlılar, ekibinin teklifi kabul etmemesi üzerine bu transferi sezon sonuna bıraktı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal rotayı çizdi... Forvet için üçlü operasyon!

Türkiye'ye gelmek isteyen ve menajerinin siyah beyazlılara sezon sonu için söz verdiği gelen bilgiler arasında.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal rotayı çizdi... Forvet için üçlü operasyon!

Öte yandan için de ön görüşme yapan siyah-beyazlılar, daha önce 'un da girişimde bulunduğu Schalke 04'te forma giyen 20 yaşındaki 'yu listenin son sırasına aldı. (Fotomaç)

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