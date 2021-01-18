18 Ocak 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Alexandre Pato kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımda ve hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var?

Alexandre Pato kimdir?
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 Giriş Tarihi: 18.01.2021

Adı sık sık Türk takımlarıyla anılan Brezilyalı yıldız futbolcu 'ın gündeminde yer alıyor. Bu gelişmenin ardından yıldız futbolcunun kariyeri, golleri, özellikleri, yaşı gibi özellikler arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki, Alexandre Pato kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımda ve hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var?

'de ara transfer dönemi hızla devam ediyor. Mandzukic'i kadrosuna katamayan , Brezilyalı yıldız Pato'yu kadrosuna katmak istiyor. Peki, kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımda ve hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var?

ALEXANDRE PATO KİMDİR?

1989 doğumlu olan Brezilyalı Pato, 2007′e kadar takımında oynadı. 2006′da Internacional'ın 'yı kazandığı kadroda yer aldı. Bu şampiyonanın yarı final maçında topu omzunda sektirerek sürmesiyle tüm ilgiyi üzerine çekti. Pato, 'de attığı 2 golle takımına kupayı getiren isim oldu.

AC 'ın ilgisini çeken Pato, 2007'de Milan'a transfer oldu. Alexandre Pato'ya Milan'da "Shevchenko'nun 7 numarası" verildi ve bu ondan beklentilerin çok fazla olduğunu açıkça gösterdi. Pato ise ilk çıktığı maçta 'ye Milan'daki ilk golünü atarak ondan gelen beklentileri karşılayabileceğini gösterdi. Ayrıca Pato, 'nin Times gazetesindeki "Dünya'nın 25 Genç Yetenekleri" arasında gösterilmektedir. Ancak Pato, yıllarında sakatlık ve bir türlü istenileni veremediğinden dolayı 2013 yaz transfer döneminde 15 milyon € transfer bedeliyle 'a transfer olmuştur. 2014'te ise São Paulo ekibine kiralanmıştır burada 47 resmi mücadelede 17 gol atan Alexandre Pato, takımında da kiralık olarak forma giymiştir. 26 Temmuz 2016'da 'e transfer olmuştur. 'in ardından şanısı ekiplerinde deneyen Pato, 2019 yılında Sao Paulo'ya transfer oldu. Pato kariyerinde çıktığı 398 maçta 160 gol 48 asist ile oynamıştır.

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