15 Ocak 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Aboubakar ve Larin tarih yazıyor! 4 takımın forveti ancak geçebildi

Tarih yazıyorlar! 4 takımın forveti ancak geçebildi
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 Giriş Tarihi: 15.01.2021

Attıkları gollerle bu sezon 'ı zirveye taşıyan ve , ’de fark yarattı. İki futbolcunun toplam gol sayısını, ligde şampiyonluk yaşamış diğer 4 ekibin 10 forveti ancak geçebildi!

Siyah-beyazlıların müthiş ikilisi - , attıkları gollerle adeta tarih yazıyorlar. İkinci kez geldiği 'ta 'sakatlık' haberlerine rağmen yeniden kendini bulan attığı gollerle takımını sırtlarken, 'sürpriz' isim Larin de ışıl ışıl parlıyor.Öyleki ikilinin attığı golle ve gerçekleştirdiği istatistikler rakamlara da yansıdı. Larin, bu sezon forma giydiği 16 maçında 11 gol atarken, Aboubakar ise 13 karşılaşmada 9 kez rakip ağları salladı.

EN ETKİLİ İKİLİ
Fotomaç'ın derlediği habere göre; muhteşem ikili toplam 20 gole imza atarken, Süper Lig'de daha önce şampiyonluk yaşayan ekiplerin forvetlerinin attığı gol toplamı bu isimleri ancak geçebildi. 'da 9 gollü ve 'den 6 gollü , 5 gol barajını geçerken; ve 'dan isimlerin de yer aldığı listede toplam 10 forvet 36 kez rakip ağları salladı. Larin ve Aboubakar ikilisi, bu 10 ismin attığı gollerin yarısından fazlasına imza atarak Süper Lig'in en etkili hücum hattı olarak dikkat çekmeye devam ediyor.

DERBİYİ BEKLİYORLAR
Pazar günü oynanacak derbide golcülerin rekabeti yaşanacak. Larin 11, Aboubakar ise 9 gol atarken; Süper Lig'de 39 golü bulunan Beşiktaş'ta bu ikili 20 gollük katkı yaptı. Larin, Süper Lig'de görev aldığı 16 maçta fileleri 11 kez havalandırdı. Kanadalı oyuncu, özellikle iç sahadaki maçlarda etkili oldu. Larin, iç sahadaki karşılaşmalarda 8 kez gol sevinci yaşadı. Beşiktaş'ın bir diğer golcüsü Vincent Aboubakar ise takımı adına 9 gol kazandırdı. Bunların 4'ünü penaltıdan bulan Aboubakar, bu sezon Beşiktaş'ın F.Bahçe'yi deplasmanda 4-3 yendiği maçta 2 gol kaydetti. takımla oynanan derbi maçlarda 3 kez gol sevinci yaşayan Aboubakar, G.Saray'a karşı ise bir kez şans buldu.

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