Beşiktaş'ta Aboubakar ve Larin tarih yazıyor! 4 takımın forveti ancak geçebildi
Attıkları gollerle bu sezon Beşiktaş'ı zirveye taşıyan Aboubakar ve Larin, Süper Lig’de fark yarattı. İki futbolcunun toplam gol sayısını, ligde şampiyonluk yaşamış diğer 4 ekibin 10 forveti ancak geçebildi!
Siyah-beyazlıların müthiş ikilisi Aboubakar- Larin, attıkları gollerle adeta tarih yazıyorlar. İkinci kez geldiği Beşiktaş'ta 'sakatlık' haberlerine rağmen yeniden kendini bulan Vincent Aboubakar attığı gollerle takımını sırtlarken, 'sürpriz' isim Larin de ışıl ışıl parlıyor.Öyleki ikilinin attığı golle ve gerçekleştirdiği istatistikler rakamlara da yansıdı. Larin, bu sezon forma giydiği 16 Süper Lig maçında 11 gol atarken, Aboubakar ise 13 karşılaşmada 9 kez rakip ağları salladı.
EN ETKİLİ İKİLİ
Fotomaç'ın derlediği habere göre; muhteşem ikili toplam 20 gole imza atarken, Süper Lig'de daha önce şampiyonluk yaşayan ekiplerin forvetlerinin attığı gol toplamı bu isimleri ancak geçebildi. Galatasaray'da 9 gollü Diagne ve Başakşehir'den 6 gollü Gulbrandsen, 5 gol barajını geçerken; Fenerbahçe ve Trabzon'dan isimlerin de yer aldığı listede toplam 10 forvet 36 kez rakip ağları salladı. Larin ve Aboubakar ikilisi, bu 10 ismin attığı gollerin yarısından fazlasına imza atarak Süper Lig'in en etkili hücum hattı olarak dikkat çekmeye devam ediyor.
DERBİYİ BEKLİYORLAR
Pazar günü oynanacak derbide golcülerin rekabeti yaşanacak. Larin 11, Aboubakar ise 9 gol atarken; Süper Lig'de 39 golü bulunan Beşiktaş'ta bu ikili 20 gollük katkı yaptı. Larin, Süper Lig'de görev aldığı 16 maçta fileleri 11 kez havalandırdı. Kanadalı oyuncu, özellikle iç sahadaki maçlarda etkili oldu. Larin, iç sahadaki karşılaşmalarda 8 kez gol sevinci yaşadı. Beşiktaş'ın bir diğer golcüsü Vincent Aboubakar ise takımı adına 9 gol kazandırdı. Bunların 4'ünü penaltıdan bulan Aboubakar, bu sezon Beşiktaş'ın F.Bahçe'yi deplasmanda 4-3 yendiği maçta 2 gol kaydetti. Sarı-lacivertli takımla oynanan derbi maçlarda 3 kez gol sevinci yaşayan Aboubakar, G.Saray'a karşı ise bir kez şans buldu.
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