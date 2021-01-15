15 Ocak 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Salih Uçan hamlesi!

Kartal'dan Salih Uçan hamlesi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.01.2021

Teknik Direktörü 'ın orta sahaya yapılmasını istediği takviyelerden birinin, olduğu ifade edildi. Başarılı teknik adam hem hem de Mensah'a yardımcı olacak 'yı yedekleyeceği için Salih'te ısrar ediyor.

Teknik Direktörü 'ın orta sahaya yapılmasını istediği takviyelerden birinin, olduğu ifade edildi. Fotomaç'ın haberine göre; başarılı teknik adam hem hem de Mensah'a yardımcı olacak 'yı yedekleyeceği için Salih'te ısrar ediyor. Salih ile 'da yakından ilgilenirken, yönetimin ile olan iyi ikili ilişkilerini kullanarak bu transferde öne geçmesi bekleniyor.
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