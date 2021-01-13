13 Ocak 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Mandzukic'e rakip çıktı! "Onu alalım..."

Süper Lig'in ilk yarısında etkili bir performans sergileyen ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla gitmek isteyen Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Hırvat golcü Mario Mandzukic'i gündemine alan Kartal, maaş konusunda bir türlü anlaşamaması üzerine rotasını çevirdi. İşte siyah beyazlıların gündemindeki diğer isim... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK transferleri)

Beşiktaş'ta Mandzukic'e rakip çıktı! Onu alalım...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 13.01.2021 Giriş Tarihi: 13.01.2021

'de yakaladığı galibiyet serisinin ardından deplasmanında takılan , transfer çalışmalarında hız kesmedi.

Beşiktaş'ta Mandzukic'e rakip çıktı! Onu alalım...

'ın transferde bir numaralı santrfor hedefi konusunun bu hafta olumlu ya da olumsuz sonuçlanması bekleniyor.

Beşiktaş'ta Mandzukic'e rakip çıktı! Onu alalım...

34 yaşındaki oyuncu bazı isteklerinden geri adım attı. İmza parası istemezken, 6 ay süreli sözleşmeyi de kabul etti. Ancak oyuncu ile anlaşılamayan tek nokta maç başı teklif edilen 20 bin Euro'nun garanti ücrete eklenmesi.

Beşiktaş'ta Mandzukic'e rakip çıktı! Onu alalım...

'ta yer alan habere göre yönetimde de Hırvat golcü için fikir ayrılığı yaşanıyor.

Beşiktaş'ta Mandzukic'e rakip çıktı! Onu alalım...

Maliyetinin çok yüksek olacağını düşünen bazı yöneticiler, oyuncunun 9 aydır sahaya ayak basmaması nedeniyle 'ın daha doğru tercih olacağını dillendirmeye başladı.

Beşiktaş'ta Mandzukic'e rakip çıktı! Onu alalım...

Bir kısım ise yıldız futbolcunun tecrübesi ve kalitesiyle takıma çok şey katacağına inanıyor.

Beşiktaş'ta Mandzukic'e rakip çıktı! Onu alalım...

Başkan tüm fikirleri dinleyip son sözü sözleyecek.

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