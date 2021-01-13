Beşiktaş'tan Alexandru Maxim hamlesi!

Rumen basını, Gaziantep FK'dan ayrılmak isteyen 10 numaranın Beşiktaş’a geleceğini yazdı. Transferin kısa süre içinde biteceği iddia edildi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Bonservisi elinde olan ya da kiralık formülüne yönelen Siyah-beyazlılarda gündeme sürpriz bir isim geldi. Gaziantep FK'da forma giyen Alexandru Maxim transfer listesine alındı.

Sumudica'nın takımdan ayrılmasının ardından Rumen futbolcunun da Gaziantep FK'dan ayrılacağı iddia edildi. Romanya basınında çıkan haberde, on numara mevkisinde oynayan futbolcunun yeni adresinin Beşiktaş olacağı yazıldı.

Yalçın'ın da 30 yaşındaki futbolcuyu takımda görmek istediği, transferin kısa bir süre içinde tamamlanacağı iddia edildi.

(Fotomaç)

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