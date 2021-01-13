Beşiktaş'ta son aday Koita! Kasımpaşa'ya teklif yapıldı

Mandzukic transferinde çıkmaza giren, ardından Osasuna'lı Budimir'e yönelen Beşiktaş bir forvet adayını daha listesine ekledi. Buna göre Kasımpaşalı Koita için temasların başladığı öne sürüldü. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Mandzukic transferinde çıkmaza giren, ardından Osasuna'lı Budimir'e yönelen Beşiktaş bir forvet adayını daha listesine ekledi. Buna göre Kasımpaşalı Koita için temasların başladığı öne sürüldü.

Kasımpaşa'ya teklif yapıldığı belirtildi. Haberlere göre Kasımpaşa'nın "Koita'nın fiyatı 1 milyon euro" yanıtını verdiği, Beşiktaş cephesinin ise Gineli'nin transferinde indirim ve kolaylık beklediği kaydedildi.

30 yaşındaki forvetin de Beşiktaş'a gitme isteğini kulübe ilettiği öğrenildi.

(Fotomaç)

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