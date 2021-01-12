Beşiktaş'ta Atakan Üner ile yollar ayrılıyor! 3 takım talip oldu
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Çaykur Rizespor'la oynanacak maç kadrosuna alınmayan Atakan Üner'e 3 kulüp talip oldu. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verdi.
Kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan Beşiktaş'ta ayrılıklar da yaşanacak...
ATAKAN ÜNER KİRALANACAK
Beşiktaş'ın Altınordu'dan 150 bin Euro'luk bedelle kadrosuna kattığı Atakan Üner takımdan ayrılacak.
TRT Spor'un haberine göre; 21 yaşındaki futbolcuya Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Yılport Samsunspor talip.
Atakan Üner kimdir?
Atakan Üner, 16 Haziran 1999 yılında Denizli'de dünyaya geldi. Futbol hayatına 2008 yılında Denizlispor'da başlayan Atakan, alt yaş gruplarında forma giydikten sonra 2015 yılında profesyonel oldu. Yeşil Siyahlı ekipte 2 yıl forma giydikten sonra Sarayköy 1926 Futbol Kulübü'ne (o dönemki adı Denizli Belediyespor) Sarayköy 1926 Futbol Kulübü'ne kiralanan genç oyuncu, 3. Lig'de 14 maça çıktı ve 1 gol attı. 2017-2018 sezonunda Denizlispor'a dönen Atakan, ligde ve kupada toplam 17 maça çıktı, 1 gol 3 asist kaydetti.
2018-2019 sezonunun yaz transfer döneminde Denizlispor ile yollarını ayıran ve Altınordu'nun yolunu tutan 21 yaşındaki oyuncu, yeniden doğdu. İzmir ekibiyle çıktığı 2 sezonda 57 maçta görev alan ve 7 gol, 10 asistlik bir performans sergileyen Atakan, dikkat çeken bir performans sergiledi.
Atakan Üner 28 Ağustos 2020'den bu yana Beşiktaş forması giyiyor.
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