12 Ocak 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Atakan Üner ile yollar ayrılıyor! 3 takım talip oldu

Beşiktaş'a müjde gibi haber! 3 takım talip oldu
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 12.01.2021

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda 'la oynanacak maç kadrosuna alınmayan Atakan Üner'e 3 kulüp talip oldu. | Son dakika transfer haberleri (BJK spor haberi)

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen transfer çalışmalarına hız verdi.

Kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan Beşiktaş'ta ayrılıklar da yaşanacak...

ATAKAN ÜNER KİRALANACAK

Beşiktaş'ın 'dan 150 bin Euro'luk bedelle kadrosuna kattığı Atakan Üner takımdan ayrılacak.

TRT Spor'un haberine göre; 21 yaşındaki futbolcuya Hes Kablo Kayserispor, ve Yılport Samsunspor talip.

Atakan Üner kimdir?

Atakan Üner, 16 Haziran 1999 yılında Denizli'de dünyaya geldi. Futbol hayatına 2008 yılında 'da başlayan Atakan, alt yaş gruplarında forma giydikten sonra 2015 yılında profesyonel oldu. Yeşil Siyahlı ekipte 2 yıl forma giydikten sonra Sarayköy 1926 Futbol Kulübü'ne (o dönemki adı ) Sarayköy 1926 Futbol Kulübü'ne kiralanan genç oyuncu, 3. Lig'de 14 maça çıktı ve 1 gol attı. 2017-2018 sezonunda Denizlispor'a dönen Atakan, ligde ve kupada toplam 17 maça çıktı, 1 gol 3 asist kaydetti.

2018-2019 sezonunun yaz transfer döneminde Denizlispor ile yollarını ayıran ve Altınordu'nun yolunu tutan 21 yaşındaki oyuncu, yeniden doğdu. İzmir ekibiyle çıktığı 2 sezonda 57 maçta görev alan ve 7 gol, 10 asistlik bir performans sergileyen Atakan, dikkat çeken bir performans sergiledi.

Atakan Üner 28 Ağustos 2020'den bu yana Beşiktaş forması giyiyor.

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