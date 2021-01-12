Sergen Yalçın'dan sürpriz tercih! Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maç kadrosu belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın maç kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda Vida ve Rosier kadroda yer almazken; Adem Ljajic ve Gökhan Töre ise kadroya dahil edildi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Adem Ljajic ile Gökhan Töre de kadroya dahil edilirken, Domagoj Vida, Valentin Rosier ve Atakan Üner kadroda yer almadı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yarınki karşılaşma için şu oyunculara kadroda yer verdi:
Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic, Gökhan Töre.
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