12 Ocak 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın'dan sürpriz tercih! Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maç kadrosu belli oldu

Yalçın'dan sürpriz tercih! Beşiktaş'ın Rizespor kadrosu açıklandı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 Giriş Tarihi: 12.01.2021

'nda ile karşılaşacak 'ın maç kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda Vida ve Rosier kadroda yer almazken; ve Gökhan Töre ise kadroya dahil edildi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri ()

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan ile Gökhan Töre de kadroya dahil edilirken, Domagoj Vida, Valentin Rosier ve Atakan Üner kadroda yer almadı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yarınki karşılaşma için şu oyunculara kadroda yer verdi:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic, Gökhan Töre.

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