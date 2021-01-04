04 Ocak 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Caulker hamlesi! Menajeri ile temasa geçildi

Süper Lig devinden Caulker hamlesi! Menajeri ile temasa geçildi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.01.2021

'ta teknik direktör savunmaya takviye istedi. Beşiktaş yönetimi de ’nın stoperi Caulker için düğmeye bastı.

'de şampiyonluk mücadelesi veren , ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmenin hesaplarını yapıyor. Siyah-Beyazlı ekibin teknik direktörü golcü dışında takıma stoper alınmasını da istemişti. Bunun üzerine harekete geçen yönetim 'un İngiliz stoperi 'i transfer etmek için hem kulübü hem de oyuncunun menajeri ile temasa geçme kararı aldı. 29 yaşındaki Caulker'ın sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Bu arada gelen son bilgilere göre İngiliz stoperi 'nin de istediği ifade ediliyor. (Takvim)
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