12 Ocak 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Düsseldorf'tan Beşiktaş'a flaş Kenan Karaman yanıtı!

Düsseldorf'tan Beşiktaş'a flaş Kenan Karaman yanıtı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 12.01.2021

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren ve Mario transferi için girişimlerini sürdüren , Hırvat golcünün transferinde pürüz çıkması halinde Kenan Karaman'ı da gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, milli futbolcunun transferi için Düsseldorf ile temasa geçerken, Alman ekibi Kenan için istediği bonservis bedelini iletti. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Santrfor transferi için çalışmalarını sürdüren , Mario 'in alternatifi olarak belirlediği Kenan Karaman için Fortuna Düsseldorf ile temaslara başladı. 26 yaşındaki milli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek olmasına rağmen , başarılı forveti ara transferde kadrosuna dahil etmek için Alman kulübüne yaptığı teklife, "650 bin Euro bonservis bedeli istiyoruz" cevabını aldı.

KENAN DA BEŞİKTAŞ'A GELMEK İSTİYOR

'ın da kadrosunda yer alan Kenan'ın bonservisini almak için yönetim temaslarını sürdürüyor. Ancak ekonomik sorunlardan dolayı bu parayı verme ihtimali zayıf olan Beşiktaş'ın olumsuz bir durumda deneyimli oyuncuyu sezon sonu takıma kazandıracağı belirtildi. Milli futbolcunun da siyah-beyazlı takıma gelmek için istekli olduğu kaydedildi.

(Sabah)

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