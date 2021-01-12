Düsseldorf'tan Beşiktaş'a flaş Kenan Karaman yanıtı!
Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren ve Mario Mandzukic transferi için girişimlerini sürdüren Beşiktaş, Hırvat golcünün transferinde pürüz çıkması halinde Kenan Karaman'ı da gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, milli futbolcunun transferi için Düsseldorf ile temasa geçerken, Alman ekibi Kenan için istediği bonservis bedelini iletti. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Santrfor transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Mario Mandzukic'in alternatifi olarak belirlediği Kenan Karaman için Fortuna Düsseldorf ile temaslara başladı. 26 yaşındaki milli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek olmasına rağmen Kartal, başarılı forveti ara transferde kadrosuna dahil etmek için Alman kulübüne yaptığı teklife, "650 bin Euro bonservis bedeli istiyoruz" cevabını aldı.
KENAN DA BEŞİKTAŞ'A GELMEK İSTİYOR
A Milli Takım'ın da kadrosunda yer alan Kenan'ın bonservisini almak için yönetim temaslarını sürdürüyor. Ancak ekonomik sorunlardan dolayı bu parayı verme ihtimali zayıf olan Beşiktaş'ın olumsuz bir durumda deneyimli oyuncuyu sezon sonu takıma kazandıracağı belirtildi. Milli futbolcunun da siyah-beyazlı takıma gelmek için istekli olduğu kaydedildi.
(Sabah)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları