12 Ocak 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın muhteşem üçlüsü

Beşiktaş'ın muhteşem üçlüsü
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 12.01.2021

ağlarını 2 kez havalandıran siyah-beyazlılar, gol sayısını 39'a çıkardı. 39 golün 28'inde 3 futbolcunun imzasının olması dikkat çekici bir tespit olarak görünüyor. 28 golde imzası olan üç futbolcu; , Larin ve Ghezzal'dan başkası değil.

ağlarını 2 kez havalandıran siyah-beyazlılar, gol sayısını 39'a çıkardı. 39 golün 28'inde 3 futbolcunun imzasının olması dikkat çekici bir tespit olarak görünüyor. 28 golde imzası olan üç futbolcu; , Larin ve Ghezzal'dan başkası değil. Transferin son günlerinde takıma katılan Aboubakar 9 gol atarken, yine transferin son günü kiralanan Ghezzal, Hatayspor maçıyla 8 asiste ulaştı. Takımın en golcü futbolcusu olan Cyle Larin ise 11 gol atmış durumda. Siyah beyazlılarda Larin ve Aboubakar'dan sonra en çok gol atan futbolcu 3 golle Atiba olurken, , N'Koudou, , ve Hasic 2'şer gol attı.
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