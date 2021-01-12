12 Ocak 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta stopere 3 aday! İşte o isimler

Beşiktaş'ta stopere 3 aday! İşte o isimler
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 12.01.2021

yönetimi defans hattını güçlendirmek için , ve ’yla yakından ilgileniyor. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri ()

Siyah-beyazlılar, ara transfer döneminde savunma bölgesine yapılacak takviye için girişimlerini hızlandırdı. 'ın gündeminde 3 isim var. Stoperler içinde listenin başında yer alan isim ... Gerek tecrübesi gerekse 'da sergilediği performans yıldız futbolcuyu 1 adım öne çıkarıyor. Teknik direktör , İngiliz stoperin alınması için yönetime raporunu sunarken, Alanyaspor ile yapılan görüşmelerde şu an için istenilen seviye gelinmedi. Gündemdeki bir diğer isim ise ... İlk olarak basının gündeme getirdiği 25 yaşındaki stoper, takımında forma giyiyor. Beşiktaş scout ekibinin önerisi ile listeye alınan 1.93 boyundaki Arjantinli futbolcuyla 'in de ilgilendiği ileri sürüldü. Beşiktaş'ın forması altında başarılı bir performans gösteren 26 yaşındaki ile de ilgilendiği ifade edildi. Sergen Yalçın'la yapılacak görüşmenin ardından Beşiktaş'ın transferdeki yol haritasının netleşmesi bekleniyor.

(Fotomaç)

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