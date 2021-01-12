Beşiktaş'ta stopere 3 aday! İşte o isimler
Beşiktaş yönetimi defans hattını güçlendirmek için Steven Caulker, Alexander Barboza ve Abdülkerim Bardakçı’yla yakından ilgileniyor. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlılar, ara transfer döneminde savunma bölgesine yapılacak takviye için girişimlerini hızlandırdı. Beşiktaş'ın gündeminde 3 isim var. Stoperler içinde listenin başında yer alan isim Steven Caulker... Gerek Premier Lig tecrübesi gerekse Alanyaspor'da sergilediği performans yıldız futbolcuyu 1 adım öne çıkarıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, İngiliz stoperin alınması için yönetime raporunu sunarken, Alanyaspor ile yapılan görüşmelerde şu an için istenilen seviye gelinmedi. Gündemdeki bir diğer isim ise Alexander Barboza... İlk olarak Arjantin basının gündeme getirdiği 25 yaşındaki stoper, Club Atletico Independiente takımında forma giyiyor. Beşiktaş scout ekibinin önerisi ile listeye alınan 1.93 boyundaki Arjantinli futbolcuyla Başakşehir'in de ilgilendiği ileri sürüldü. Beşiktaş'ın Konyaspor forması altında başarılı bir performans gösteren 26 yaşındaki Abdülkerim Bardakçı ile de ilgilendiği ifade edildi. Sergen Yalçın'la yapılacak görüşmenin ardından Beşiktaş'ın transferdeki yol haritasının netleşmesi bekleniyor.
(Fotomaç)
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