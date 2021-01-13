13 Ocak 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Douglas: Bekleneni veremedim

Douglas: Bekleneni veremedim
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 13.01.2021

Sao Paulo'ya döneceği iddia edilen , daha kulüpten ayrılmadan günah çıkardı. Brezilyalı yıldız ülkesinin basına verdiği röportajda "'ta beklentileri karşılayamadım. Sakatlıktan bir türlü kurtulamadığım için verim sağlamam mümkün olmadı" diyerek öz eleştiri yaptı.

Sao Paulo'ya döneceği iddia edilen , daha kulüpten ayrılmadan günah çıkardı. Brezilyalı yıldız ülkesinin basına verdiği röportajda "'ta beklentileri karşılayamadım. Sakatlıktan bir türlü kurtulamadığım için verim sağlamam mümkün olmadı" diyerek öz eleştiri yaptı.
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