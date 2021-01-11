11 Ocak 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Covid-19 açıklaması! Ahmet Nur Çebi ve Emre Kocadağ...

Beşiktaş'tan Covid-19 açıklaması! Çebi ve Kocadağ...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.01.2021

, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama başkan ve asbaşkan 'ın corona virüsünü atlattığını duyurdu.

Corona virüsüne 2. kez yakalanan Başkanı 'nin testi negatife döndü. Öte yandan tedavi gören Beşiktaş Asbaşkanı da corona virüsünü atlattı. Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Covid-19 teşhisiyle bir süredir tedavi görmekte olan Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkanımız Emre Kocadağ'ın bugün yapılan Covid-19 PCR testleri negatif sonuçlanmıştır.

Öte yandan, Futbol A Takımımızın teknik heyeti, sporcuları ve idari personeline bugün Covid-19 PCR tarama testi uygulanmış ve test sonuçlarında pozitif bulguya rastlanmamıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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