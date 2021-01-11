Beşiktaş'tan Covid-19 açıklaması! Ahmet Nur Çebi ve Emre Kocadağ...
Beşiktaş Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama başkan Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ'ın corona virüsünü atlattığını duyurdu.
Corona virüsüne 2. kez yakalanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin testi negatife döndü. Öte yandan tedavi gören Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ da corona virüsünü atlattı. Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Covid-19 teşhisiyle bir süredir tedavi görmekte olan Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkanımız Emre Kocadağ'ın bugün yapılan Covid-19 PCR testleri negatif sonuçlanmıştır.
Öte yandan, Futbol A Takımımızın teknik heyeti, sporcuları ve idari personeline bugün Covid-19 PCR tarama testi uygulanmış ve test sonuçlarında pozitif bulguya rastlanmamıştır.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
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