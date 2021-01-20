Son dakika: Beşiktaş'ta corona virüsü şoku! 1 kişi pozitif

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Beşiktaş'ta corona virüsü şoku yaşanıyor. Beşiktaş yapılan PCR testlerinin sonuçlarını açıkladı. 1 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı.

Süper Lig'de son 4 haftanın lideri konumunda bulunan ve zirveyi Fenerbahçe ile paylaşan Beşiktaş'ta kötü bir gelişme yaşandı. Ligin 20. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, yapılan kontrollerde bir futbolcuda corona virüsüne rastlandı...

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;

"Futbol Takımımızın Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza rutin Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmış, testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun izolasyon, takip ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır." ifadelerine yer verdi.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ