20 Ocak 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Beşiktaş'ta corona virüsü şoku! 1 kişi pozitif

Beşiktaş'ta corona virüsü şoku! 1 kişi pozitif
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 Giriş Tarihi: 20.01.2021

'de liderliğini sürdüren 'ta corona virüsü şoku yaşanıyor. Beşiktaş yapılan PCR testlerinin sonuçlarını açıkladı. 1 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı.

'de son 4 haftanın lideri konumunda bulunan ve zirveyi ile paylaşan 'ta kötü bir gelişme yaşandı. Ligin 20. haftasında ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, yapılan kontrollerde bir futbolcuda corona virüsüne rastlandı...

Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük maçı kamp kadrosu belli oldu!

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;

"Futbol Takımımızın Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza rutin -19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmış, testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun izolasyon, takip ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır." ifadelerine yer verdi.

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