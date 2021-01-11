11 Ocak 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar'a Premier Lig kancası!

Aboubakar'a İngiltere'den kanca!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 Giriş Tarihi: 11.01.2021

'ın sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ve ligde üst düzey bir performans sergileyerek siyah beyazlıların vazgeçilmezi haline gelen Aboubakar'a, 'den talip var. İşte detaylar...

'a satan United'ın gözü 'ın yıldızı 'da. İngiliz ekibinin teknik direktörü , Kamerunlu golcüyü takımda görmek istediğini ifade etti.

Beşiktaş'ta yıldız isim için sürpriz iddia! Ülkesine mi dönecek?

Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar'a 'den talip var. Geçtiğimiz hafta golcü oyuncusu Sebastian Haller'ı ekibi Ajax'a yüksek bir bonservis bedeli karşılığında satan , bu oyuncudan doğan boşluğu Aboubakar'la doldurmayı planlıyor. Takımda sürekli sakatlık problemi yaşayan 'nun pozisyonunda tek kaldığına dikkat çeken Teknik Direktör David Moyes, Kamerunlu golcünün alınmasını istiyor. 'de çıktığı 13 maçta 9 gol atıp 2 asist yaparak dikkatleri üzerine çeken Aboubakar için West Ham'ın önümüzdeki günlerde siyah-beyazlı ekibin kapısını çalması bekleniyor.

Kaynak: IHA

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