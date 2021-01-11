11 Ocak 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Tyler Boyd gün sayıyor!

Tyler Boyd gün sayıyor!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.01.2021

'ın ABD'li futbolcusu Tyler Boyd, formayı geri giymek istiyor. 26 yaşındaki oyuncu, sezon başında 6 maçta forma giymiş ve daha sonrasında lisansı çıkarılmamıştı.

Sezon başında 4'ü lig olmak üzere 6 maçta forma giymesinin ardından performansı yetersiz görülerek lisansı çıkarılmayan Tyler Boyd, siyah beyazlı takıma dönmek için gün sayıyor. teknik heyeti ve yönetim, ligin ikinci yarısı için lisansı çıkarılacak olan 26 yaşındaki oyuncu hakkında sergileyeceği performansa göre karar verecek.

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