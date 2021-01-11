Beşiktaş'ta Tyler Boyd gün sayıyor!

Beşiktaş'ın ABD'li futbolcusu Tyler Boyd, formayı geri giymek istiyor. 26 yaşındaki oyuncu, sezon başında 6 maçta forma giymiş ve daha sonrasında lisansı çıkarılmamıştı.

Sezon başında 4'ü lig olmak üzere 6 maçta forma giymesinin ardından performansı yetersiz görülerek lisansı çıkarılmayan Tyler Boyd, siyah beyazlı takıma dönmek için gün sayıyor. Beşiktaş teknik heyeti ve yönetim, ligin ikinci yarısı için lisansı çıkarılacak olan 26 yaşındaki oyuncu hakkında sergileyeceği performansa göre karar verecek.

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