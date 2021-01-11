11 Ocak 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Ghezzal fark yaratıyor!

Ghezzal fark yaratıyor!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.01.2021

Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor ile 2-2 berabere kalan 'ta, Ghezzal 2 asist yaptı. Cezayirli yıldız, toplam asist sayısını 8'e yükseltti. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal dün gece yine iş başındaydı. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, hem hem de Larin'in attığı gollerde asisti yapan isim oldu. Siyah-beyazlı futbolcu, adrese teslim 2 pasla arkadaşlarını golle buluşturdu. Tecrübeli krampon böylece ligde çıktığı 11 maçta asist sayısını 8'e yükseltti. Üstelik Ghezzal, bunların 5'ini son 4 maçta yaptı. Hem hücuma hem savunmaya verdiği destekle ayrıca alkışı hak eden Ghezzal, otoriletelerden tam not aldı. 68'de yerini N'Koudou'ya bırakan yıldız "Takıma geri dönmek ve gole katkı vermek güzel duyguydu ama ben kazanmayı tercih ederdim. Derbi maçın önemini biliyoruz ama önce bir kupa maçımız var. Kupada da sonuna kadar gitmek istiyoruz. Şu an dinleneceğiz sonra bir sonraki maçımıza odaklanacağız" dedi.

Beşiktaş Hatay'a takıldı! haberin devamı

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