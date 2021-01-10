10 Ocak 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Hatayspor - Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın'dan Anderson Talisca yanıtı!

Sergen Yalçın'dan Talisca yanıtı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.01.2021

Süper Lig'in 18. haftasında , deplasmanda ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrsı , ardından açıklamalarda bulundu. Gündemdeki transfer iddiaları hakkında konuşan Yalçın, ile ilgili gelen soruya flaş bir yanıt verdi. İşte o ifadeler...

ile deplasmanda karşı karşıya gelen , mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı. Maç sonrası açıklamalarda bulunan , transferle ilgili konuştu. Takımdaki yabancı sayısının fazla olmasından dolayı bir planlama yapamadıklarını belirten başarılı çalıştırıcı, iddiaları hakkında konuştu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları.

Transfer için net olan bir şey yok şu an. Herhangi bir planlama yapamıyoruz çünkü fazla yabancımız var, ekonomik durum var. Şu an için bekliyoruz.

Talisca, Talisca diye sürekli konuşuyorsunuz. Talisca'nın kaç paraya oynadığınızı biliyor musunuz? Çok fazla gündeme getiriyorsunuz. Ekonomik olarak zor süreçten geçiyoruz. Fazla yabancımız var.

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