Hatayspor - Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın'dan Anderson Talisca yanıtı!
Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrsı Sergen Yalçın, ardından açıklamalarda bulundu. Gündemdeki transfer iddiaları hakkında konuşan Yalçın, Talisca ile ilgili gelen soruya flaş bir yanıt verdi. İşte o ifadeler...
Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş, mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, transferle ilgili konuştu. Takımdaki yabancı sayısının fazla olmasından dolayı bir planlama yapamadıklarını belirten başarılı çalıştırıcı, Talisca iddiaları hakkında konuştu.
İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları.
Transfer için net olan bir şey yok şu an. Herhangi bir planlama yapamıyoruz çünkü fazla yabancımız var, ekonomik durum var. Şu an için bekliyoruz.
Talisca, Talisca diye sürekli konuşuyorsunuz. Talisca'nın kaç paraya oynadığınızı biliyor musunuz? Çok fazla gündeme getiriyorsunuz. Ekonomik olarak zor süreçten geçiyoruz. Fazla yabancımız var.
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