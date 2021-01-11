11 Ocak 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Türkiye Kupası mesaisi başladı

Beşiktaş'ta kupa mesaisi başladı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.01.2021

'nda ile karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. Dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçen antrenmanda, dünkü maçta forma giyen oyuncular rejenerasyon idmanı yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile antrenmana başladı. Pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmalarının gerçekleştiği antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlılar yarın saat 12.00'de basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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