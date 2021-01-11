Beşiktaş'ta Türkiye Kupası mesaisi başladı

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. Dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçen antrenmanda, dünkü maçta forma giyen oyuncular rejenerasyon idmanı yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile antrenmana başladı. Pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmalarının gerçekleştiği antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlılar yarın saat 12.00'de basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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