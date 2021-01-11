Beşiktaş'ta Ghezzal'dan flaş benzetme! "Lyon..."
Beşiktaş'ta gösterdiği performansla takımın vazgeçilmez oyuncularından biri olan ve Süper Lig'de asist krallığında zirvede bulunan Rachid Ghezzal, kulüp dergisine konuştu. Cezayildi oyuncu, takımdaki ortamı Lyon'a benzetti. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Dergisi'nin ocak sayısında Rachid Ghezzal samimi açıklamalar yaptı. Futbolcu olmasında abisinin katkıları olduğunu söyleyen ve yeniden şampiyonluğa oynayan bir takımda forma giydiği için çok mutlu olduğunu söyleyen yıldız oyuncu, "Buradaki ortamı Lyon'a benzetiyorum çünkü orada da şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için oynanır. Sezona istediğimiz gibi başlamadık ama seri galibiyetler aldığımız için şu an en büyük adaylardan biriyiz" dedi.
İtalya, Fransa ve İngiltere'de forma giyen Ghezzal, "İtalya'da abartılı bir taktik çalışması var. Türkiye bu konuda biraz İngiltere'ye benziyor. Hem taktik çalışma var hem de oyunun akışına bağlı olarak bize belirli bir serbestlik bırakılıyor" ifadelerini kullandı.
Takımdaki arkadaşlığa da vurgu yapan başarılı oyuncu, "Hocamız ve yardımcıları, geldiğim günden beri bana çok yakın davrandılar ve güvenlerini gösterdiler. Bu yüzden onlara teşekkür ediyorum. Ben de sahada elimden geleni yapmaya, katkı sağlamaya çalışıyorum" diye konuştu.
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