Sergen Yalçın Beşiktaş - Galatasaray maçı sonrası konuştu! "Galatasaray 10 kişi kalınca..."
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-0'lık Galatasaray galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Son 8 maçın 7'sinde gol yemedik. Biz birbirimize bağlanıyoruz. Daha iyi oynuyoruz. Pozisyon vermedik. Galatasaray 10 kişi kalınca son bölümde tek taraflı bir oyun oldu. Gollerle birlikte çok güzel oldu." dedi.
Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Sahadan 2-0 galip ayrılan siyah-beyazlılar, ligde üst üste 4. hafta da zirveyi kaptırmadı. Ezeli rakibi Galatasaray ile arasındaki puan farkını da 5'e çıkartan Beşiktaş'ta, derbi galibiyetinin ardından teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.
İşte Yalçın'ın o sözleri;
"OYUNCULARIN HEPSİNE TEŞEKKÜR ETMEMİZ LAZIM"
Oyuncular bana tezahürat yaptı, beni duygulandırdı arkadaşlar. Oyunla ilgili çok teşekkür ediyorum hepsine. Ocak ayı zorluydu. Bu periyotta çok fazla maç oynuyoruz. Çok mücadele ediyor, yoruluyor, özveriyle oynuyorlar. Hepsine teşekkür etmemiz lazım.
"İYİ MÜCADELE ETTİK"
Zaman zaman oyuncuların performansları düşük çıkabiliyor. Bu periyotta bu normal. Bazen oyuncuları değiştiriyoruz. Bugün Mensah, N'Koudou'yu beklettik. Gökhan'ın dönüşü önemli. Adem aramıza katıldı. Çok iyi durumda. Bugün iyi mücadele ettik.
Kazanmak istiyorduk. Birinci dereceden rakibimizle oynadık. Puan farkını artırdık. Ligin üstündeki pozisyonumuzu koruduk. Bizim için iyi bir galibiyet oldu. Herkese teşekkür ediyorum. Taraftarı yanımızda hissediyoruz. Güzel bir gün oldu.
Derbi galibiyeti güzeldir. Bugün yarın bu zevki yaşayacağız. Perşembe pazar 2 zor maç var. Onlara hazırlanacağız. Kazanmak her zaman güzeldir.
Bizim pozisyonumuz çok zor. Kazanınca hayat güzel ama işler kötü gidince büyük camiada çalışmak çok zor. Mutluyuz tabii. Kazanmak, pozisyonumuzu korumak, oyuncuların isteği ve arzusu çok mutlu ediyor.
Biz sezon başında çok sağlıklı bir başlangıç yapamadık. Avrupa kupası, transferlerin geç gelmesi, hazırlık devresi yaşayamamız kötü başlamamıza neden oldu.
Şöyle bir rakam var, son 8 maçın 7'sinde gol yemedik. Biz birbirimize bağlanıyoruz. Daha iyi oynuyoruz. Pozisyon vermedik. Galatasaray 10 kişi kalınca son bölümde tek taraflı bir oyun oldu. Gollerle birlikte çok güzel oldu.
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