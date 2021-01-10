10 Ocak 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Hatayspor Beşiktaş maçı öncesi Sergen Yalçın: Bazı bölgelerde değişiklik olabilir

Yalçın'dan değişiklik sinyali! Bazı bölgelerde...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 Giriş Tarihi: 10.01.2021

'in 18. haftasında Atakaş sahasında 'ı ağırlayacak. Mücadele öncesinde siyah-beyazlıların teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Orta saha için bir karar verdik. Maç maç bazı bölgelerde değişiklik olabilir" dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

'in 18. haftasında , deplasmanda 'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi siyah beyazlıların teknik direktörü , açıklamalarda bulundu.

Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

"Öncelikle şunu söyleyeyim, Hatay deplasmanı zor bir deplasman. Atletik bir takım. Yeni çıkmalarına rağmen güçlü bir kadro kurmuşlar, tebrik ediyorum. Mücadele etmek, temaslı ve agresif oynamak bizim için önemli. Tabii ki kazanmak istiyoruz.

Orta saha için bir karar verdik. Maç maç bazı bölgelerde değişiklik olabilir. Son düdük başlangıçtan çok daha önemli. Bireysel performanslara ve gidişata göre gereken hamleleri yapacağız."

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