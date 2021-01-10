Beşiktaş'tan Mario Mandzukic operasyonu!

Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte çalışmalarına hız veren Beşiktaş, forvet hattı için Mario Mandzukic ile temaslarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı takımda Erdal Torunoğulları, Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker'i bu transfer için devreye soktu. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Beşiktaş'ın verdiği teklife inmesi durumunda Mandzukic'le anlaşma sağlanacak" dedi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

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