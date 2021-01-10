Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı küme düştü

Sezonun ikinci yarısı için kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş ile Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Hücum hattını güçlendirmek isteyen iki ezeli rakibin, 21 yaşındaki golcüyle ilgilendiği öne sürüldü. İşte o isim... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi) | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)