10 Ocak 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı küme düştü

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı küme düştü
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.01.2021

Misli.com Sultanlar Ligi 14. hafta erteleme maçında sahasında Sistem9 Yeşilyurt ile karşılaştı. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-0 kaydetti ve normal sezonun bitimine 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Misli.com Sultanlar Ligi 14'üncü hafta erteleme maçında Sistem9 Yeşilyurt, deplasmanda 'ı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla ligde 23'üncü mağlubiyetini alan Beşiktaş'ın normal sezonun bitimine 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 14. hafta erteleme maçında Sistem9 Yeşilyurt, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla ligde 23. mağlubiyetini yaşayan Beşiktaş'ın, normal sezonun bitimine 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşti. Sistem9 Yeşilyurt ise 11. galibiyetini aldı.

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