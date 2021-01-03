04 Ocak 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Kayserispor Beşiktaş maçı öncesi Sergen Yalçın: Liderlik önemli ama önce kazanmamız gerekiyor

Yalçın'dan zirve açıklaması! Liderlik önemli ama...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 03.01.2021

'in 16. haftasında deplasmanda Hes Kablo ile karşılaşacak. Mücadele öncesi siyah-beyazlıların teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Liderlik önemli ama önce kazanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'in 16. haftasında deplasmanda Hes Kablo ile karşılaşacak 'ta, teknik direktör maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Yalçın'ın o açıklamaları:

"Liderlik önemli. Uzun süredir orayı görmedik. Biz her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Bu maçın ve bundan sonraki maçların bizim için farkı yok, biz her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Liderlik tabii ki önemli ama önce kazanmamız gerekiyor.

Kayserispor bence iyi oynuyor, şanssız maçlar oynadılar, kazanabilirlerdi. İyi bir kadroları var, ligin devamında bunu göstereceklerdir.

Bu dönemde eksikler üzerinden maçı değerlendirmeyi doğru bulmuyorum. Her takımın eksikleri var çünkü. Biz iyi hazırlandık, iyi konsantre olduk."

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