Kayserispor Beşiktaş maçı öncesi Sergen Yalçın: Liderlik önemli ama önce kazanmamız gerekiyor
Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak. Mücadele öncesi siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Liderlik önemli ama önce kazanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın maç öncesinde açıklamalarda bulundu.
İşte Yalçın'ın o açıklamaları:
"Liderlik önemli. Uzun süredir orayı görmedik. Biz her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Bu maçın ve bundan sonraki maçların bizim için farkı yok, biz her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Liderlik tabii ki önemli ama önce kazanmamız gerekiyor.
Kayserispor bence iyi oynuyor, şanssız maçlar oynadılar, kazanabilirlerdi. İyi bir kadroları var, ligin devamında bunu göstereceklerdir.
Bu dönemde eksikler üzerinden maçı değerlendirmeyi doğru bulmuyorum. Her takımın eksikleri var çünkü. Biz iyi hazırlandık, iyi konsantre olduk."
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