04 Ocak 2021, Pazartesi
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KRİTİK DEĞİŞİKLİK
Kartal'da işler yolunda gitmezken Sergen Yalçın şaşırtan bir değişiklik yaptı. Mensah'ın yerine Necip Uysal'ı sahaya sürdü. Bu andan itibaren daha doğru hücum etmeye başlayan Beşiktaş, N'Sakala'nın düşürülmesiyle penaltı kazandı. Meşin yuvarlağın başına geçen Kevin N'Koudou ağları havalandırdı. Kayserispor beraberlik için yüklenirken bu defa Ajdin Hasic sahne aldı. Genç Bosnalı deparı attıktan sonra fileleri sarstı. (Fotomaç)
Beşiktaş'ta bitirim ikili! Kritik değişiklik
Beşiktaş liderlik için çıktığı maçta Kayserispor karşısında çok zorlanıyordu. Önce N’Koudou beyaz noktadan attı. Sonra Hasic, siyah-beyazlıları rahatlattı.
Süper Lig'de Galatasaray'ın takıldığı haftada Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor'u mağlup ederek tahta kurulmak istiyordu. Kartal, sarı-kırmızılı rakibi karşısında bir hayli zorlandı. İyi kapanan Kayserispor, Kartal'a fazla poziyon vermedi. Maçın başında Bernard Mensah penaltıyı kaçırınca sarıkırmızıların direnci her geçen dakika arttı. Beşiktaş rakip kalede pozisyon bulmakta zorlandı. Uzun süre rakibin kilidini kıramayan siyah-beyazlılarda çözümü Sergen Yalçın üretti.
KRİTİK DEĞİŞİKLİK
Kartal'da işler yolunda gitmezken Sergen Yalçın şaşırtan bir değişiklik yaptı. Mensah'ın yerine Necip Uysal'ı sahaya sürdü. Bu andan itibaren daha doğru hücum etmeye başlayan Beşiktaş, N'Sakala'nın düşürülmesiyle penaltı kazandı. Meşin yuvarlağın başına geçen Kevin N'Koudou ağları havalandırdı. Kayserispor beraberlik için yüklenirken bu defa Ajdin Hasic sahne aldı. Genç Bosnalı deparı attıktan sonra fileleri sarstı. (Fotomaç)
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