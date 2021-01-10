Josef'ten dikkat çeken açıklama! Alex ve Melo...
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosunu kattığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, ülke basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Josef, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo ile ilgili de konuştu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Süper Lig'de özellikle son haftalarda topladığı puanlarla ligde liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş'ta, sezon başında kadroya dahil olan Josef de Souza'nın performansı dikkat çekiyor.
Brezilyalı orta saha oyuncusu, ülkesinde verdiği röportajda siyah-beyazlıların şampiyonluk hedefinden Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza ve Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo'ya kadar birçok konuda açıklamalar yaptı.
İşte Josef'in, Esporte Interativo'ya verdiği röportajdan öne çıkanlar...
Takımımız, sezona iyi başlamadı. Kadroda yapılan reform sonrası birlikte çok sıkı çalıştık. Bugün, üç yıldır şampiyon olamadığımız ligde Fenerbahçe ve Galatasaray'ı geçip liderlik koltuğuna oturduk. Birkaç puan öndeyiz.
Takımda birlik ve beraberliği sağladık. Çok mutluyuz. Bu performansı da sonuna kadar sürdürmeyi hedefliyoruz. Zira, taraftarlarımız 3 yıldır bunu bekliyor ve biz de şampiyon olmak için sabırsızlanıyoruz.
Buradaki rekabet ve taraftarların oyunculara duyduğu sevgi çok büyük. O yüzden ezeli rakiplere gittiğinizde bu bir ihanet sayılıyor. Mesela Alex'i kimse Fenerbahçe haricinde bir kulüpte hayal edemez ya da Felipe Melo... Galatasaray'da oynadı ve Türkiye'de başka bir kulüpte oynaması düşünülemez. Buna rağmen Türkiye'deki rekabet Brezilya'dakine göre daha sağlıklı.
Brezilya'da daha çok şiddete yönelim var. Türkiye'de rekabet çok güçlü ama saldırganlık sınırını aşmıyorlar. Beşiktaş'a geldim diye kimse benimle saçma sapan konuşmuyor ya da kişisel bir saldırı yapılmıyor. Sadece bana sarılıyorlar, beni sevdiklerini ve üzüldüklerini söylüyorlar.
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