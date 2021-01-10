10 Ocak 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Josef'ten dikkat çeken açıklama! Alex ve Melo...

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosunu kattığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, ülke basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Josef, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo ile ilgili de konuştu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Josef'ten dikkat çeken açıklama! Alex ve Melo...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.01.2021

'de özellikle son haftalarda topladığı puanlarla ligde liderlik koltuğuna oturan 'ta, sezon başında kadroya dahil olan 'nın performansı dikkat çekiyor.

Josef'ten dikkat çeken açıklama! Alex ve Melo...

Brezilyalı orta saha oyuncusu, ülkesinde verdiği röportajda siyah-beyazlıların şampiyonluk hedefinden efsanesi ve 'ın eski yıldızı 'ya kadar birçok konuda açıklamalar yaptı.

Josef'ten dikkat çeken açıklama! Alex ve Melo...

İşte Josef'in, 'ya verdiği röportajdan öne çıkanlar...

Josef'ten dikkat çeken açıklama! Alex ve Melo...

Takımımız, sezona iyi başlamadı. Kadroda yapılan reform sonrası birlikte çok sıkı çalıştık. Bugün, üç yıldır şampiyon olamadığımız ligde Fenerbahçe ve Galatasaray'ı geçip liderlik koltuğuna oturduk. Birkaç puan öndeyiz.

Josef'ten dikkat çeken açıklama! Alex ve Melo...

Takımda birlik ve beraberliği sağladık. Çok mutluyuz. Bu performansı da sonuna kadar sürdürmeyi hedefliyoruz. Zira, taraftarlarımız 3 yıldır bunu bekliyor ve biz de şampiyon olmak için sabırsızlanıyoruz.

Josef'ten dikkat çeken açıklama! Alex ve Melo...

Buradaki rekabet ve taraftarların oyunculara duyduğu sevgi çok büyük. O yüzden ezeli rakiplere gittiğinizde bu bir ihanet sayılıyor. Mesela Alex'i kimse Fenerbahçe haricinde bir kulüpte hayal edemez ya da Felipe Melo... Galatasaray'da oynadı ve Türkiye'de başka bir kulüpte oynaması düşünülemez. Buna rağmen Türkiye'deki rekabet Brezilya'dakine göre daha sağlıklı.

Josef'ten dikkat çeken açıklama! Alex ve Melo...

Brezilya'da daha çok şiddete yönelim var. Türkiye'de rekabet çok güçlü ama saldırganlık sınırını aşmıyorlar. Beşiktaş'a geldim diye kimse benimle saçma sapan konuşmuyor ya da kişisel bir saldırı yapılmıyor. Sadece bana sarılıyorlar, beni sevdiklerini ve üzüldüklerini söylüyorlar.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Hatayspor - Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Hatayspor - Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Mandzukic yan çizdi! Yönetimden net karar Mandzukic yan çizdi! Yönetimden net karar
Sıradaki gelsin! İşte Yalçın'ın Hatayspor maçı 11'i Sıradaki gelsin! İşte Yalçın'ın Hatayspor maçı 11'i
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör