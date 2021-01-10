Josef'ten dikkat çeken açıklama! Alex ve Melo...

Buradaki rekabet ve taraftarların oyunculara duyduğu sevgi çok büyük. O yüzden ezeli rakiplere gittiğinizde bu bir ihanet sayılıyor. Mesela Alex'i kimse Fenerbahçe haricinde bir kulüpte hayal edemez ya da Felipe Melo... Galatasaray'da oynadı ve Türkiye'de başka bir kulüpte oynaması düşünülemez. Buna rağmen Türkiye'deki rekabet Brezilya'dakine göre daha sağlıklı.