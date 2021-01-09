09 Ocak 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta 4 futbolcuyla yollar ayrılıyor! Sergen Yalçın...

Kartal'da 4 yolcu! Sergen Yalçın...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.01.2021

14 yabancısı bulunan 'ta gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da önem taşıyor. Teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda 4 futbolcuyla yollar ayrılacak. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Teknik Direktör yönetiminde Süper Lig'de liderliği ele geçiren 'ta devre arası gidecek oyuncular belli oldu. Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda kadro dışı bırakılan Jeremain Lens, Nicolas Isimat-Mirin ve ile yollarını ayıracak. Hasic'in son iki maçta iyi performans göstermesi ise planları alt üst etti. Kadro dışı olan ve Ocak ayında takıma dönmesi planlanan Tayler Boyd, gidecek oyuncular listesine eklendi. (Fotomaç)

Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Hatay maçında yok haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Mandzukic ile her konuda anlaşıldı! İşte sözleşme şartları Mandzukic ile her konuda anlaşıldı! İşte sözleşme şartları
Beşiktaş'tan 3 gurbetçiye kanca! Yalçın ısrarla istedi Beşiktaş'tan 3 gurbetçiye kanca! Yalçın ısrarla istedi
Beşiktaş Avrupa'da 2. sırada! Beşiktaş Avrupa'da 2. sırada!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör