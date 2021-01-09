14 yabancısı bulunan Beşiktaş'ta gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da önem taşıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda 4 futbolcuyla yollar ayrılacak. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde Süper Lig'de liderliği ele geçiren Beşiktaş'ta devre arası gidecek oyuncular belli oldu. Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda kadro dışı bırakılan Jeremain Lens, Nicolas Isimat-Mirin ve Douglas ile yollarını ayıracak. Hasic'in son iki maçta iyi performans göstermesi ise planları alt üst etti. Kadro dışı olan ve Ocak ayında takıma dönmesi planlanan Tayler Boyd, gidecek oyuncular listesine eklendi. (Fotomaç)

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