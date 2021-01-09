09 Ocak 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş dev takımları geride bıraktı! Avrupa'da 2. sırada

Beşiktaş Avrupa'da 2. sırada!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.01.2021

Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig baz alındığında, temsilcisi Bayern Münih'in ardından en çok gol atan 2. takım konumunda bulunuyor. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Süper Lig lideri , attığı gollerde de Avrupa'nın en üst sıralarında yer alıyor. Siyah-beyazlılar 16 maçta attıkları 37 golle en skorer, ligin en hücumcu takımı görüntüsünü veriyor. 'ın öğrencileri bu istatistikleriyle, Avrupa'nın en büyük 5 liginin en çok gol atan takımları sıralamasına girebilecek bir performansa imza attı. Sıralamada 'nın lideri ve son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih attığı 44 golle zirvede yer alıyor. Alman ekibini 37'şer golle Süper Lig lideri Beşiktaş ve lideri Liverpool izlerken, Lyon 36, Milan ise 35 golle takip ediyor. (Fotomaç)

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