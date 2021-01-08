Bernard Mensah'tan Beşiktaş'a kötü haber! Hatayspor maçında yok
Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Bernard Mensah'ın sağ ayak bileğinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı. Yıldız oyuncu, 18. haftada oynanacak Hatayspor maçında forma giyemeyecek.
Süper Lig'in 17. haftasında sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 6-0'lık skorla geçerek liderlik koltuğunu devralan Beşiktaş'ta kötü haber geldi. Siyah-beyazlı takımda Karadeniz ekibiyle oynanan mücadelede sakatlanan Bernard Mensah'ın sağ ayak bileğinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı. Mensah'ın 18. haftada deplasmanda Hatayspor ile oynanacak maçta forma giyemeyeceği öğrenildi.
Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Futbol Takımımızın Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile oynadığı müsabaka sonrası yapılan değerlendirmede, Bernard Mensah'ın sağ ayak bileğinde gerilme ve ödem (posterior impingement) tespit edilmiştir.
Mensah'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.
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