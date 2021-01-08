08 Ocak 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Bernard Mensah'tan Beşiktaş'a kötü haber! Hatayspor maçında yok

Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Hatay maçında yok
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 Giriş Tarihi: 08.01.2021

, 'in 17. haftasında oynanan maçında sakatlanan 'ın sağ ayak bileğinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı. Yıldız oyuncu, 18. haftada oynanacak maçında forma giyemeyecek.

'in 17. haftasında sahasında ağırladığı 'u 6-0'lık skorla geçerek liderlik koltuğunu devralan 'ta kötü haber geldi. Siyah-beyazlı takımda ekibiyle oynanan mücadelede sakatlanan 'ın sağ ayak bileğinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı. Mensah'ın 18. haftada deplasmanda ile oynanacak maçta forma giyemeyeceği öğrenildi.

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbol Takımımızın Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile oynadığı müsabaka sonrası yapılan değerlendirmede, Bernard Mensah'ın sağ ayak bileğinde gerilme ve ödem (posterior impingement) tespit edilmiştir.

Mensah'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Beşiktaş'a Arjantinli golcü! Herkes Mandzukic'i beklerken... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'a Arjantinli golcü! Herkes Mandzukic'i beklerken... Beşiktaş'a Arjantinli golcü! Herkes Mandzukic'i beklerken...
Beşiktaş'a 1. Lig'den sürpriz transfer! Teklif yapıldı Beşiktaş'a 1. Lig'den sürpriz transfer! Teklif yapıldı
Beşiktaş'a Ljajic piyangosu! Sürpriz talip çıktı Beşiktaş'a Ljajic piyangosu! Sürpriz talip çıktı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör